Mamma e figlio scomparsi dopo incidente in autostrada a Caronia

Proseguono le ricerche di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. La donna di 43 anni e il bambino sono scomparsi da ieri in provincia di Messina dopo un incidente stradale di lieve entità sull’autostrada A20 Messina-Palermo tra Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra, all'altezza di Caronia. Si moltiplicano gli appelli per eventuali segnalazioni. La donna si sarebbe allontanata insieme al figlio nelle campagne circostanti dopo l’incidente e non si esclude che abbia perso l'orientamento.