Ponte Genova, oggi la consegna delle 'chiavi' ad Autostrade

Fotogramma

Alle 18 di oggi Autostrade per l'Italia riceverà dalla struttura commissariale le 'chiavi' del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Ci saranno poi i tempi tecnici per le verifiche pre-apertura, un sopralluogo e alla fine, in serata, il nuovo viadotto - inaugurato ieri pomeriggio - verrà riaperto al traffico, dopo poco meno di due anni dal 14 agosto 2018.