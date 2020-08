Suicidio paziente in psichiatria: indagati primario e 4 medici

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il suicidio del 41enne di Gioia Tauro Rocco Caristena, ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vibo Valentia e lanciatosi nel vuoto dalla scala antincendio il 30 luglio scorso, da un’altezza di circa 5 metri, ha portato la procura di Vibo Valentia a iscrivere nel registro degli indagati il primario del reparto di psichiatria dell’ospedale, Giuseppe Greco, e i medici Paolo Ravesi, Pasquale Mangone e Paola Staffa.

Il paziente era stato sottoposto a un Tso e non era la prima volta che veniva ricoverato nello stesso reparto. L’autopsia ha accertato che Caristena è morto poche ore dopo l’impatto al suolo per via delle lesioni riportate in varie parti del corpo, compresa la testa.