Zaia: "Portiamo avanti istanza di autonomia"

Fotogramma

"Con i colleghi Presidenti delle Regioni, presente anche il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, stiamo approvando un documento, che oggi consegneremo al Presidente della Repubblica, in cui gli enti territoriali delineano alcune proposte operative per lo sviluppo futuro del Paese, ma soprattutto per un più snello rapporto fra Stato e Regioni". Lo afferma su Facebook il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

"Noi porteremo avanti la nostra istanza di autonomia, che è rispettosa dei padri costituenti, e lo diremo al garante della Costituzione", aggiunge.