Appello Polizia stradale: "Chi ha visto la donna scomparsa parli"

Viviana Parisi

Appello della Polizia stradale di Messina, dopo la scomparsa di Viviana Parisi con il figlio di 4 anni, a Caronia, dopo un incidente stradale. "E' noto che, al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sull’autostrada A/20 si siano fermati per darle assistenza. Chi si fosse fermato e/o potesse fornire informazioni utili in merito, è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113".