Coronavirus, in Lombardia 118 nuovi casi e 5 morti

Foto Fotogramma

Sono 118 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Lo rende noto la Regione, che segnala inoltre altri 5 decessi per un totale di 16.829 vittime dall'inizio dell'emergenza. I guariti/dimessi sono in tutto 74.080 (+208), di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi. In terapia intensiva si trovano ancora 11 pazienti, stesso numero di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 168 (+4). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 16, di cui 7 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 12; Como: 5; Cremona: 6; Lecco: 7; Lodi: 0; Mantova: 22; Monza e Brianza: 1; Pavia: 5; Sondrio: 0; Varese: 4.