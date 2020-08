Courmayeur, allerta per ghiacciaio di Planpincieux: abitazioni evacuate

Afp

Sono decine le abitazioni evacuate per sicurezza in prossimità del ghiacciaio di Planpincieux, a Courmayeur. Quindici i residenti e cinquanta i turisti sfollati, mentre risulta ancora vuota l'area di prima accoglienza che era stata messa a disposizione dal Comune presso il Forum Sport Center di Dolonne da questa mattina. Molto più grande di quella crollata lo scorso anno la porzione di ghiacciaio interessata dal rischio, 500mila metri cubi ora sotto monitoraggio fino a quando le temperature non si riabbasseranno, non prima dei prossimi quattro, cinque giorni secondo le indicazioni meteo. A seguito dell’ordinanza n° 3799/20 del Comune di Courmayeur, relativa all’aggiornamento e alle misure previste per criticità glaciologica, è stata inoltre chiusa la strada comunale della Val Ferret, sia al traffico veicolare che pedonale. Gli escursionisti impegnati nel Tour du Mont Blanc sono pertanto obbligati a rimanere lungo l’Alta Via n. 1 Tmb (Arpnouva, Bonatti, Bertone, Villair, Courmayeur) senza percorrere la strada comunale e/o la strada della Montitta, aperta solo per emergenze

"La situazione è al momento totalmente sotto controllo. Lì ci sono dei sensori che hanno segnato movimento ma non c'è pericolo per le persone". E' un quadro rassicurante quello descritto all'Adnkronos da Paolo Comune, direttore del Soccorso Alpino valdostano sulle condizioni del ghiacciaio. "Si sta mettendo in atto il piano di Protezione Civile fatto, secondo il quale si evacua in caso di movimento, ma siamo tranquilli. Come Soccorso Alpino - continua - non stiamo ricevendo chiamate, si tratta di una fase di prevenzione".

"La frattura che nei giorni scorsi si è creata nella parte alta del ghiacciaio Planpincieux ha avuto uno sviluppo estremamente rapido. L'intervento di Protezione Civile era urgente e improrogabile, sia per quanto concerne l'evacuazione delle zone interessate, avvenuta in mattinata, che la chiusura della strada comunale di Val Ferret nel tratto interessato". A parlare in una conferenza stampa presso l'auditorium delle scuole elementari di Courmayeur è il sindaco Stefano Miserocchi.

"Nessuna delle 75 persone coinvolte, delle quali 15 residenti, ha richiesto supporto o si è rivolto alla zona di accoglienza creata insieme alla Croce Rossa nel Palazzetto dello Sport - ribadisce - L'aver creato nei mesi scorsi una viabilità alternativa ha permesso che non fosse chiusa tutta la valle a monte, perché comunque in questo scenario la strada Montitta può essere utilizzata per la viabilità dei mezzi di soccorso".

"L'attività di monitoraggio è h24 per il controllo della zona. La situazione critica è oggetto di massima attenzione - rassicura - ancora per le prossime 72 ore. Rispetto agli scenari che si erano prospettati, le porzioni A e B principalmente attenzionate ad oggi sono già collassate a valle, segno che è un movimento costante che causa tutta una serie di effetti".

"Si è individuata una quindicina di giorni fa una situazione inizialmente appena abbozzata che si muoveva in modo leggermente diverso e più marcato rispetto al suo contorno, con una volumetria stimata di circa 500mila metri cubi. Questa ha avuto nei 15 giorni passati da quanto abbiamo iniziato ad osservarla una evoluzione rapidissima e che riteniamo particolarmente preoccupante". Lo spiega nel dettaglio il glaciologo Valerio Segor, assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato regionale alle Opere Pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, nel corso della conferenza stampa.

"Sulla base di tutte le informazioni analizzate quotidianamente viene emesso per il Comune un bollettino per prendere eventuali misure. Non tanto la velocità - conclude - quanto l'alternanza delle temperature caldo-freddo: è questa la situazione particolarmente pericolosa per il nostro ghiacciaio".