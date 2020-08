Covid, aumentano casi asintomatici. Indice di trasmissione a 1.01

(Fotogramma)

La "situazione è fluida" si registra un "lieve aumento dei casi: mantenere la linea della prudenza". Questo, in sintesi, il quadro che emerge dal Report settimanale Iss-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione in Italia dal 27 luglio al 4 agosto. "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-Cov-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra sempre più dei segnali che richiedono una particolare attenzione", si legge.

"L'incidenza cumulativa (dati Iss) negli ultimi 14 giorni (periodo 20/7-2/8) è stata di 5,8 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 6/7-19/7. A livello nazionale, si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto superiore di sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. L’aumento è soprattutto in persone asintomatiche", evidenzia il report.

L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. "Questo indica che, al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati - si legge - il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro Paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane".