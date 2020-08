Covid, studio italiano: grasso viscerale 'chiave' della tempesta in pazienti gravi

(Fotogramma)

Un certo tipo di grasso si rivela alleato di Covid-19. Da uno studio italiano arriva infatti un nuovo importante contributo alla conoscenza dei fattori che possono condizionare la prognosi nelle persone colpite da Covid-19. Se sovrappeso, diabete e obesità sono riconosciuti come elementi di rischio, a fare la differenza è anche il tipo di grasso che presenta il paziente. A identificarne la correlazione sono stati i ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’ospedale Bufalini di Cesena che, in uno studio pubblicato sulla rivista 'Diabetes Care', hanno dimostrato come l’accumulo di grasso viscerale, ovvero quello che avvolge gli organi interni, è associato a un maggior rischio di ricovero in terapia intensiva nei pazienti con Covid-19.

E questo in maniera indipendente dal grado di obesità, definito tramite l’indice di massa corporea. Lo studio ha coinvolto oltre 400 persone valutate presso l’ospedale Bufalini con sospetta Covid, ed è stato scoperto che i soggetti positivi ricoverati in terapia intensiva avevano una quantità di grasso viscerale superiore rispetto ai pazienti meno gravi.

"In particolare, confrontando le Tc di questi pazienti abbiamo rilevato che, ogni millimetro di spessore in eccesso del grasso viscerale, corrispondeva a un rischio pari al 16% di ricovero in terapia intensiva. Considerato che mediamente i pazienti con Covid-19 grave avevano 4 millimetri di grasso viscerale in più rispetto ai non gravi, questo equivarrebbe a quasi il 65% in più di probabilità di ricevere trattamenti intensivi", afferma Rocky Strollo, endocrinologo e ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Questo dimostra che non è soltanto l’obesità, ma anche la distribuzione del grasso nel paziente a causare la necessità di cure in terapia intensiva. Ciò è dovuto al fatto che il grasso viscerale produce due o tre volte di più citochine, come l’interleuchina 6, che sono coinvolte nella immunopatogenesi di Covid-19. È quindi questo specifico tipo di grasso che potrebbe facilitare lo sviluppo della tempesta citochinica che produce iperinfiammazione nei soggetti più gravi.

"L’esame Tc è servito in fase acuta a valutare l’estensione e gravità della malattia. Retrospettivamente, ci sta permettendo di analizzare e identificare i soggetti con fenotipo a rischio, caratterizzato da una distribuzione addominale del grasso, che andrebbero maggiormente tutelati", conclude Sofia Battisti, radiologa del Bufalini.