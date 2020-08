Migranti, nave quarantena verso Augusta: hotspot Lampedusa al collasso

Immagine di repertorio (Fotogramma /Ipa)

La nave quarantena ''Gnv Azzurra', con 350 immigrati a bordo, ha lasciato nella notte la rada di Lampedusa per raggiungere il porto di Augusta (Siarcusa). Nei giorni scorsi la nave avrebbe dovuto raggiungere prima Porto Empedocle e poi Trapani, ma ieri sera è arrivata l'indicazione di raggiungere Augusta. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nave sta andando ad Augusta per fare rifornimento di carburante. Poi dovrebbe fare ritorno a Lampedusa, quando il tempo migliorerà, per proseguire con il trasbordo dei migranti ospiti dell'hotspot dove ci sono ancora 900 migranti su una capienza di 95 persone. Successivamente la nave raggiungerà il porto di Trapani, come era previsto in un primo momento.

L'hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso: non è bastato quindi il trasbordo di 350 persone per svuotare il centro d'accoglienza.