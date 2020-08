Coronavirus, nessun morto e 69 nuovi casi in Lombardia

(Fotogramma)

Sono 69 i nuovi casi di coronavirus, registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 5 'debolmente positivi' e uno emerso a seguito di test sierologici. È quanto riportano i dati odierni diffusi dalla Regione. Da ieri, 6 agosto, non si è verificato nessun nuovo decesso, dunque il totale delle vittime lombarde resta fermo a 16.829 persone.

Dei nuovi contagi registrati oggi fa parte anche la terza tranche, comunicata oggi dai laboratori a Regione Lombardia, dei soggetti riferibili al focolaio nel Mantovano di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

Diminuiscono le persone positive, ricoverate nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi: a oggi sono 9, 2 in meno rispetto a ieri, 6 agosto, secondo quanto si legge nei dati ufficiali della Regione. Aumentano invece i ricoverati non in terapia intensiva: sono 170, 2 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano intanto anche i guariti e i dimessi, che in totale sono 74.232 (+152). Di questi, 72.795 sono i guariti e 1.437 i dimessi. Da ieri sono stati fatti altri 8.128 tamponi, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 1.352.490.

Nessun nuovo caso è stato registrato in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali diffusi oggi da Regione Lombardia e dettagliati per provincia. È Milano, invece, la provincia in cui si conta il maggior numero di nuovi contagi: sono 14, di cui 10 a Milano città. Seguono Brescia, con 11 nuovi casi, Bergamo e Mantova, entrambe con 9 nuovi contagiati (nel dato di Mantova è compresa anche l’ultima tranche dei positivi riferibili al focolaio scoppiato in un’azienda agricola e comunicato lo scorso 4 agosto). Nelle altre province, da ieri sono stati registrati a Como 5 nuovi casi, a Lecco 2, a Lodi 2, nella provincia di Monza e Brianza 7, a Pavia 4, a Sondrio 2 e a Varese 3.