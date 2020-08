Lampedusa, positivi dodici migranti su nave quarantena

Fotogramma

Sono 12 i migranti della nave quarantena Gnv Azzurra risultati positivi al Covid-19. Su altri sei casi ci sono ancora dei dubbi. E' quanto emerge dai tamponi eseguiti sui 350 ospiti dell'hotspot di Lampedusa che sono stati imbarcati sul traghetto per la quarantena come prevede il protocollo sanitario dopo lo sbarco. I migranti sono stati sistemati in una zona ‘rossa’.

La nave ha fatto rifornimento ad Augusta e ora sta tornando a Lampedusa per trasbordare un altro gruppo di migranti ospiti dell’hostpot di Lampedusa. Sono circa 700 ancora le persone dentro la struttura di contrada Imbriacola.