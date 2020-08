Leader CasaPound Trieste sospeso dal lavoro dopo blitz in consiglio Fvg

Fotogramma

E' stato sospeso con effetto immediato dall'agenzia interinale da cui dipende Francesco Clun, il leader triestino di CasaPound che il 4 agosto con una quindicina di altri militanti del movimento ha messo a segno il blitz nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, interrompendo la seduta della V commissione immigrazione in corso per chiedere interventi più decisi sul tema della rotta balcanica.

L'apertura del procedimento disciplinare è stata comunicata a Clun da Randstad Italia con una lettera in cui all'esponente di CasaPound, dipendente interinale della direzione Salute della Regione, si contesta di aver fatto ingresso nella sala del Consiglio dove era in corso la seduta della VI Commissione interrompendola, e di aver dichiarato la propria appartenenza politica, procedendo poi "alla lettura di un testo sulle politiche in tema di immigrazione mentre nel frattempo il resto del gruppo esponeva le bandiere italiane". Una condotta che, sostiene l'agenzia interinale, è in contrasto con il codice di comportamento dei dipendenti della Regione.

"Sono molto preoccupato per lo stato di salute della democrazia in Italia, mi assumo eventuali responsabilità penali se ci sono, ma questa è un’epurazione come le purghe staliniane, fatta da un sistema politico che è d’accordo nel non cambiare nulla", afferma Clun all’Adnkronos dopo la sua sospensione.

"Siamo stufi di sentire solo parole sul tema dell’immigrazione, siamo entrati in Consiglio regionale dove proprio in quei momenti si discuteva uno stanziamento di 7 milioni di euro per l’accoglienza per protestare pacificamente ed esprimere un dissenso – spiega – In regione sul tema della rotta balcanica non è stato fatto nulla di concreto: non si è fatto niente per arginare l’arrivo dei clandestini".

"La mia sospensione è un’operazione politica - conclude Clun sottolineando che il giorno del ‘blitz’ in Consiglio era in ferie - vengo discriminato in quanto esponente di Casapound, chi non la pensa come loro deve essere cacciato” .