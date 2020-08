Picco di sbarchi a luglio, zero negli ultimi tre giorni

(Afp)

Negli ultimi tre giorni non ci sono stati sbarchi di migranti in Italia. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Viminale. Il 5 e il 6 agosto dello scorso anno erano sbarcati 106 migranti mentre anche il 7 agosto non era sbarcato nessuno sulle coste italiane. Nei primi 4 giorni di agosto di quest'anno sono invece arrivati 817 migranti. Nello stesso periodo del 2019 ne erano sbarcati 1.268. Un picco di sbarchi è stato registrato quest'anno nel mese di luglio con 7.068 migranti arrivati contro i 1.088 dello scorso anno e i 1.969 del 2018.

In totale dal 1 gennaio 2020 al 7 agosto 2020 sono 14.832 i migranti sbarcati mentre nello stesso periodo del 2019 ne erano sbarcati 4.039 e 18.890 nel 2018.

Oltre un terzo dei migranti sbarcati arrivano dalla Tunisia, stando a quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del Viminale sulla situazione degli sbarchi nel 2020. Sono 5.966 su 14.832 i migranti arrivati da questo Paese. Al secondo posto ci sono i migranti che arrivano dal Bangladesh 2.224 e quelli dalla Costa d'Avorio, 856.