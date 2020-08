Trovato corpo di donna a Caronia, in zona era scomparsa Viviana Parisi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel messinese, nella stessa zona in cui è scomparsa quattro giorni fa Viviana Parisi, la donna di 43 anni con il suo bambino di 4 anni. Gli investigatori che hanno rinvenuto il corpo non si sbilanciano perché il corpo sembra sfigurato. La donna è scomparsa da lunedì pomeriggio dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce. Proprio ieri è stata denunciata la scomparsa di un’altra donna nel messinese. Quindi gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità del cadavere.