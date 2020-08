'Anni di Piombo': "deputati con bonus Covid peggio di ex terroristi con reddito cittadinanza"

(Potito Perruggini)

"Questa mattina dopo aver letto dei deputati che hanno richiesto ed ottenuto il contributo per il covid mi sono sentito nauseato. In confronto a loro i terroristi alla canna del gas che avevano chiesto e beneficiato del reddito di cittadinanza mi sono sembrati degli agnellini". Così in una nota Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, agente di polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi ed attuale presidente dell'Osservatorio nazionale per la verità storica 'Anni di Piombo'.

"È talmente vile quello che hanno fatto che andrebbero immediatamente esposti con foto sui giornali come traditori della patria indegni di rappresentare la nazione. Il senso della morale e il rispetto per il paese per queste persone non ha alcun valore, con queste premesse - conclude - con quale etica svolgono il loro ruolo di rappresentanti del popolo e difensori della democrazia?".