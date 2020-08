Domenica da bollino rosso, la situazione su strade e autostrade

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Giornata festiva di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina. La circolazione si svolge in modo regolare, senza incidenti gravi, ma la numerosità dei veicoli diminuisce la velocità media in alcuni tratti della rete autostradale.

Rallentamenti con code a tratti sono presenti in A1 tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Terre di Canossa-Campegine e Bologna verso sud; in A22 tra Verona/innesto con A4 e Rovereto nord verso Bolzano; in A27 coda di 1 km all’innesto a Pian di Vedoia con la SS 51 di Alemagna verso Cortina;in A14 in direzione sud nel nodo di Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e Imola; in A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno-Mercato San Severino e nell’innesto sull’A2 Autostrada del Mediterraneo a Fisciano.

In A2 Autostrada del Mediterraneo si registrano 5 km di coda per l’imbarco a Villa San Giovanni verso la Sicilia, con attese al traghetto di circa 3 ore, in aumento.

Traffico in intensificazione sulle strade in gestione ANAS in prossimità delle località turistiche, con rallentamenti già sulla SS 106 Ionica, sulla A29 tra Palermo e Trapani e sulla Tangenziale di Catania.