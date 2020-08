Mentana: "Bonus? Fuori i nomi per consentire a elettori di valutare"

Fotogramma /Ipa

"Ora tutti giustamente chiedono di sapere i nomi dei cinque parlamentari (e del conduttore tv!) che hanno chiesto il bonus di 600 euro, pur guadagnando 12mila euro al mese, e oltretutto avendo svolto un'attività minima nei mesi del lockdown. Il grave è che sia vergognoso ma formalmente legale. Fuori i nomi insomma, per consentire agli elettori di valutare. E intanto, per chi fa informazione, un dovere piacevole: ringraziare Giovanna Vitale di Repubblica che ha scoperto la storia". Questo il commento di Enrico Mentana, affidato a un post su Facebook, alla notizia della richiesta da parte di cinque deputati del bonus di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà per l'emergenza coronavirus.