Viviana riconosciuta dalla fede, ora si cerca Gioele

E' di Viviana Parisi il cadavere ritrovato nelle campagne di Caronia. Il corpo, sfigurato, è stato riconosciuto dal marito attraverso la fede della donna con la data del matrimonio e il nome 'Daniele'. L'uomo avrebbe riconosciuto anche alcuni gioielli della moglie, dei vestiti e le scarpe.

Per gli inquirenti la dj 43enne, scomparsa da lunedì, potrebbe essersi uccisa o potrebbe essere deceduta per morte violenta. A fare chiarezza sarà l'autopsia. Sembra in ogni caso che la donna sia morta "da diversi giorni". Per l'identificazione del corpo, devastato dagli animali selvatici e quindi irriconoscibile, verrà eseguito comunque il test del Dna.

Viviana era scomparsa dopo un banale incidente lunedì scorso. Con lei c'era il figlio Gioele di 4 anni. Di lui non c'è traccia ma le ricerche, che sono riprese questa mattina all'alba con l'utilizzo dei cani molecolari, sono sempre più intense.