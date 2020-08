Maldive, muore in mare turista italiano. Moglie: "Siamo sotto choc"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un turista italiano di Aviano, in provincia di Pordenone, è annegato in mare poco dopo essere arrivato alle Maldive dove doveva trascorrere le vacanze insieme alla famiglia. Non è ancora chiaro se l'uomo sia annegato in seguito a un malore. A darne notizia su Facebook è stata la moglie.

"Ale se ne è andato ieri in una delle meravigliose isole delle Maldive dove eravamo approdati non più di 3 ore prima per la nostra vacanza estiva - scrive la moglie sul social - Non ci sono parole per descrivere lo schock del mare che lo ingoia e il suo corpo inerme sulla spiaggia mentre il medico tenta una disperata rianimazione cardio polmonare. Ciao Papà ci manchi da morire".