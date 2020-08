Milano, uomo accoltellato nella notte

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato nella notte a Milano ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Restano da chiarire le dinamiche dell'incidente. Secondo quanto riferito dall'Areu, i fatti si sono verificati attorno alle 4 del mattino in via Bisceglie. L'uomo ha riportato una ferita penetrante all'addome da arma da taglio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia di Stato.