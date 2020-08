Oms: "Italia è riuscita a reprimere grandi focolai"

Afp

"L'Italia e Paesi come la Francia, la Germania, la Corea del Sud, la Spagna, il Regno Unito hanno avuto grandi focolai" di coronavirus Sars-Cov-2, "ma quando hanno agito, sono stati in grado di reprimerli". A sottolinearlo è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Molti Paesi in tutto il mondo stanno ora utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per affrontare eventuali nuovi picchi", ha evidenziato.