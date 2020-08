Coronavirus, 89 positivi in Sicilia in 24 ore

(Afp)

Boom di nuovi positivi in Sicilia. In sole 24 ore i casi salgono a 89 di cui 71 migranti, un numero che fa dell'isola la prima regione d'Italia per incremento del numero di contagi. Dall'inizio dell'epidemia sono complessivamente 3.574 i casi, mentre attualmente risultano positive 538 persone. Resta stabile il numero di ricoveri in terapia intensiva, che sono 6, mentre 488 sono in isolamento domiciliare. A livello provinciale l'incremento maggiore si registra a Ragusa (72 in più rispetto a ieri), dove a pesare è anche il numero dei migranti risultati positivi al tampone, 7 contagi in più rispetto a ieri si registrano a Siracusa e 5 ciascuno a Catania e Palermo.