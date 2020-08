Coronavirus Rieti, positivo al funerale di un ragazzo: tamponi per 200

(Fotogramma)

A Rieti "si stanno organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo morto in un incidente stradale a Poggio Bustone, dove si è recato un positivo" al coronavirus Sars-Cov-2. E' quanto comunica l'Unità di crisi della Regione Lazio, che spiega: "Il Commissario Prefettizio di concerto con l'Asl di Rieti ha fatto un'ordinanza per la popolazione, per scrinare solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo".