Lecce, altri positivi tra i giovani rientrati da Grecia e Malta

I casi di positività di oggi registrati in provincia di Lecce, in tutto sei, "sono connessi a casi già individuati nei giorni scorsi. Due sono legati al gruppo di giovani pugliesi rientrati dalla Grecia, 1 giovane rientrato da Malta, 2 sono stranieri domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa". Lo chiarisce il direttore generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo. Ieri erano emersi i casi di sei giovani salentini rientrati da viaggi turistici all’estero, 5 dalla Grecia e 1 da Malta. "La situazione è sotto controllo – assicura - il Dipartimento di Prevenzione prosegue le attività di tracciamento e ha isolato tutte le persone con cui i soggetti positivi sono entrati in contatto".