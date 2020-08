Fotogramma /Ipa

E' terminato poco fa l’esame esterno effettuato dalla dottoressa Daniela Lucidi sul corpo di Gianmarco Pozzi, il 28enne campione di kickboxing trovato senza vita in una villa a Ponza. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione ma, al contrario, lesioni compatibili con la caduta come emerso inizialmente.