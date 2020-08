Ricciardi: "Minoranza pericolosa continua a far circolare il virus"

(Fotogramma)

"La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando con saggezza. Rimane una minoranza che purtroppo è pericolosa, perché continua a far circolare il virus e ci fa stare in questa condizioni di allarme da dover prevenire ogni volta". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica, ospite di Sky Tg24, ribadendo la necessità di "non abbassare la guardia".