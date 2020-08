Varese, donna trovata morta in casa a Castronno

(Fotogramma)

A Castronno, nel Varesotto, una persona è stata trovata senza vita e un’altra priva di conoscenza all’interno di un appartamento di via Camillo Benso Conte di Cavour. La vittima è una donna, G.E., di 48 anni, mentre l’altra persona è un uomo, M. GL., 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese dai soccorritori del 118, intervenuti poco prima delle 12. Sul posto anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e le cause del decesso della donna.