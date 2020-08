Galli: "Più test si fanno, meglio è"

(Fotogramma)

"Più test si fanno, meglio è, in questo momento in cui la situazione non è del tutto tranquilla". Lo afferma Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando a SkyTg24 l'iniziativa di alcune Regioni di eseguire tamponi e test sui vacanzieri di rientro dai Paesi particolarmente colpiti da Covid. "Ben vengano questi test", afferma Galli richiamando però l'attenzione anche sui focolai presenti in Italia.