Milano, prende in ostaggio guardia giurata in Duomo: bloccato

(Fotogramma)

A Milano, intorno alle 13 di oggi, un uomo si è introdotto nel Duomo e ha preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. In seguito a un’opera di mediazione da parte di funzionari e personale della Questura l'uomo, cittadino straniero, è stato bloccato e disarmato. Poco fa è stato accompagnato in Questura dalla polizia.

Sono in corso accertamenti sia sull’identità della persona sia sulle motivazioni del gesto.