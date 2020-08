Presunto stupro Fregene, non si esclude responsabilità di più persone

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato individuato dai carabinieri di Ostia, impegnati nelle indagini, il gruppo di ragazzi entrato in contatto con la comitiva della ventenne ritrovata domenica seminuda e in stato confusionale sulla spiaggia di Fregene dove era andata a ballare con alcuni amici. Tra questi c’è sicuramente chi avrebbe approfittato della presunta vittima, che continua a non ricordare nulla di quella sera, sebbene gli investigatori non escludano la responsabilità di più persone con più ruoli.