Sondrio, frana su auto a Chiesa Valmalenco: 3 morti

Tre persone sono morte a seguito di una frana a Chiesa Valmalenco, località Chiareggio in provincia di Sondrio. La frana si è verificata poco dopo le 17 e ha coinvolto un'auto sulla quale, secondo le prime informazioni, viaggiavano una donna, un uomo e due bambini. A perdere la vita è stata la coppia e una bambina, mentre un bimbo di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci sono altre persone sotto la frana.