Vicenza, ragazzo preso al collo da agente. Questore annuncia indagine interna

Il Questore di Vicenza Antonino Messineo annuncia un'indagine interna in merito all'operato dell' agente che ha bloccato, afferrandolo per il collo, un ragazzo di 21 anni, (VIDEO) poi arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. "Si faranno gli accertamenti dovuti" spiega Messineo all'Adnkronos, che quanto alle accuse di razzismo nella Polizia ribadisce: "Non c’è alcuna ipotesi di razzismo nella Polizia che lavora qui, il colore della pelle non condiziona l'operato degli agenti, che è sempre lo stesso e mira solo a garantire sicurezza per i cittadini".