Calabria, senza distanziamento obbligo mascherine all'aperto

Fotogramma /Ipa

La governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato ieri in tarda serata un’ordinanza che prevede una "stretta" sull’uso delle mascherine. Il provvedimento, infatti, prevede che "è disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento".

"Dal 13 agosto e fino a tutto il 7 settembre 2020, ai fini del contenimento della diffusione" del Covid19, "alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie, avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna", si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente", si legge ancora nell'ordinanza.