Viviana Parisi, il legale: "Indagini sul video"

Adnkronos

"Con ogni probabilità la signora Viviana si è fermata in uno dei tre distributori di benzina le cui telecamere sono state sequestrate dagli investigatori che indagano su questi video". Lo ha detto, in una intervista a SkyTg24, l'avvocato Pietro Venuti, legale del marito di Vivana Parisi, la donna trovata morta sabato scorso nei boschi di Caronia (Messina). Il legale della famiglia non conferma che esista un video registrato in una delle stazioni di servizio dove la donna si sarebbe fermata, lo scorso 3 agosto, prima di imboccare l'autostrada A20 Messina-Palermo. "Posso dire che abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona di Sant'agata, allo svincolo - dice - e ci siamo soffermati. Nel percorso ci sono tre distributori e probabilmente la signora si è fermata in uno di questi distributori". Ma, aggiunge, "al momento non abbiamo notizie se la donna è stata immortalata e se c'era il bambino".

"Attualmente il desiderio dei familiari è quello di trovare il bambino", il piccolo Gioele, di 4 anni, figlio della donna che è scomparso lo stesso giorno in cui è sparita la donna, il 3 agosto. Parlando di Viviana Parisi e del marito, Daniele Mondello, il legale ribadisce che erano "una coppia serena e tranquilla", "non c'erano state discussioni la mattina in cui Viviana è uscita di casa - spiega - non c'era niente che potesse fare pensare all'evento tragico". Il legale della famiglia ha anche aggiunto un altro particolare sull'autopsia eseguita sul cadavere della donna. "Il consulente di parte che ha partecipato all'autopsia ci ha riferito che la donna aveva morsi di animali selvatici sul corpo che vivono in zona". "L'analisi ha evidenziato fratture - dice - non ci sono segni di arma da fuoco", come emerso ieri, ma fratture varie, dalle gambe al torace e le vertebre, "probabilmente - dice - dovute a una caduta".