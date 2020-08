Coronavirus, Veneto regione con più nuovi casi

(Foto Afp)

Il Veneto è anche oggi la prima regione italiana per aumento di nuovi casi di coronavirus: rispetto a ieri sono 127. Valle d'Aosta e Molise sono le uniche regioni italiane in cui non si registrano nuovi casi. In Lombardia oggi 97 positivi e 57 in Emilia Romagna. E' quanto emerge dal report diffuso dal ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi.