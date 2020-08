Covid, sindaco Capri: "Inevitabile obbligo mascherina fino al 30 agosto"

(Fotogramma)

"Non potevamo fare altrimenti. Soprattutto in questo periodo in cui riscontriamo un'affluenza notevole di sbarchi e, di conseguenza, turisti. Migliaia di persone che ogni giorno arrivano sull'isola. Questo non può che farci piacere dopo il brutto periodo che abbiamo trascorso. Ma l'unico modo per garantire sicurezza ed evitare contagi è quello di prolungare l’ordinanza già in essere che, di fatto, obbliga tutti a indossare la mascherina. Anche all'aperto e fino al 30 agosto". Così all'Adnkronos il sindaco di Capri Marino Lembo sulla nuova ordinanza emanata oggi dal Comune di Capri che, "da oggi 14 agosto e fino al 30 agosto 2020, obbliga di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti sul territorio del Comune di Capri e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico".