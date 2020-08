Ferragosto, Speranza: "Grazie a chi si divertirà rispettando le regole"

(Fotogramma)

"Grazie a chi, anche in questi giorni, riesce a farmi sorridere. E soprattutto grazie a chi si divertirà rispettando le regole. Buon Ferragosto a tutti". E' il messaggio postato su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza che alle parole accompagna una sua foto in versione ironica (targata 'Le più belle frasi di Osho') circolata in maniera virale sui social. Scatto che vede il ministro in primo piano con la mascherina, e sotto la scritta: "La sera leoni, la mattina tamponi".