Precipita a Tavolara, morto alpinista Stenghel

Tragedia a Tavolara questa mattina dove è morto Giuliano Stenghel, 67 anni, di Villa Lagarina nel Trentino, esperto alpinista molto conosciuto nell’ambiente: l'uomo durante un’arrampicata lungo la parete sud dell’isola è precipitato in mare.

La segnalazione raccolta dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia è arrivata da alcuni bagnanti che facevano snorkeling, che hanno visto il corpo in mare. E' intervenuta la guardia costiera, le cui motovedette hanno individuato il corpo senza vita nei pressi di Punta La Mandria e lo hanno portato a riva. Della vicenda si sta occupando anche la Procura di Tempio Pausania.

Secondo le prime indagini disponibili, sembra che Stenghel stesse cercando di risalire la vetta di Punta Cannone quando, per cause ancora da accertare, ha perso la presa precipitando in mare.