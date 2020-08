Zangrillo vs Crisanti: "Bugie hanno le gambe corte"

Fotogramma

Nuovo round tra esperti sui contagi da coronavirus in Italia. Stavolta, a replicare alle accuse del professor Crisanti, che aveva giudicato le sue parole "molto pericolose" in diretta tv, è Alberto Zangrillo. Chiamato in causa nel corso della trasmissione 'In Onda', il prorettore dell’Università San Raffaele ha infatti risposto con un 'cinguettio' su Twitter alle affermazioni del collega, allegando una tabella con dati che confermerebbero il crollo dei ricoverati in rianimazione sul territorio nazionale: "Le bugie, caro Crisanti, hanno le gambe corte. Sogni d’oro", la frase ad accompagnare il tweet di Zangrillo.