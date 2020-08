Ferragosto, più controlli e presidi

(Foto Fotogramma)

Intensificati i servizi della Polizia ferroviaria in concomitanza con le partenze estive e in particolare in vista del Ferragosto, con l'impegno ogni giorno di oltre 1500 poliziotti nelle stazioni e sui treni. Questa presenza costante, orientata alla prevenzione dei reati e a garantire che i viaggi dei cittadini avvengano in piena sicurezza, ha consentito nelle sole prime due settimane di agosto di identificare oltre 110.000 persone, di arrestarne 33 e di denunciarne 323.

Quest'anno un occhio di riguardo è rivolto al rispetto delle misure di contenimento del covid 19 per evitare assembramenti o che qualche passeggero non rispetti le regole stabilite nel trasporto ferroviario per la salute di tutti.

Numerose le operazioni straordinarie, denominate "alto impatto", che hanno coinvolto le principali stazioni ferroviarie e visto l'intervento di unità cinofile, l'uso di metal detector e di smartphone con lettura ottica in tempo reale dei documenti per controlli più approfonditi di passeggeri e bagagli. E’ di ieri la quinta giornata che ha visto l’impiego di 448 operatori Polfer nelle 15 stazioni principali del territorio nazionale, con 6.933 identificati, di cui 3 arrestati e 10 indagati.

Altrettanto numerose le operazioni "rail safe day" finalizzate a contrastare comportamenti scorretti dei viaggiatori che talvolta finiscono per trasformarsi in tragedia, come quella avvenuta lo scorso anno sulla tratta Locri- Brancaleone- Roccella Jonica. 9 le sanzioni elevate, solo qualche giorno fa sulla stessa linea, ad altrettanti turisti sorpresi ad attraversare i binari per raggiungere la spiaggia piuttosto che utilizzare i sottopassaggi. L'attenzione - spiega la Polfer - è sempre molto elevata per evitare ogni forma di illegalità che può rischiare in taluni casi di rovinare le vacanze o colpire ulteriormente situazioni di fragilità.

Molti i casi di intervento delle pattuglie per concorrere alle operazioni di soccorso e assistenza nel caso di convogli rimasti fermi lungo la linea ferroviaria.