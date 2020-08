Incidenti, "in un anno -23% morti e -22% feriti"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono 23,3 % in meno i morti in incidenti stradali nell'ultimo anno che passano da 1.719 (1 agosto 2018-31 luglio 2019) a 1.319 (1 agosto 2019-31 luglio 2020). Calano anche i feriti (-22,6%) e gli incidenti in generale (-20,1%). Sono i dati contenuti nel dossier Viminale, pubblicato ogni anno in occasione del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.