(Fotogramma/Ipa)

"65 persone in pericolo in acque libiche. Un gommone bianco con circa 65 persone a bordo ci ha contattato poiché il loro motore non funziona e stanno imbarcando acqua. Chiedono urgente soccorso. Abbiamo allertato tutte le autorità in Europa, Libia e Tunisia". Lo riferisce in un tweet Alarm phone.