Viminale: "Oltre 1.100 le persone che hanno violato la quarantena"

(Fotogramma)

Sono 20.395.302 i controlli svolti dalle forze di polizia tra l'11 marzo e il 31 luglio per il contenimento della diffusione del virus covid-19. Di questi 12.360.197 sono stati eseguiti nella fase 1 e quindi durante il lockdown, 4.260.583 nella fase 2 (4 maggio-2 giugno) e 3.774.522 nella fase 3 (3 giugno-31 luglio). Sono 454.933 le persone sanzionate (418.222 nella fase 1, 34.276 nella fase 2 e 2.435 nella fase 3), 5.684 i denunciati per false attestazioni (5.280 solo durante il lockdown), 1.177 le persone denunciate per aver violato la quarantena (886 nella fase 1). Sono i dati contenuti nel dossier Viminale, pubblicato ogni anno in occasione del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica e relativo al periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e 31 luglio 2020.

Il Viminale sottolinea che quest'anno sui dati incidono le limitazioni e i divieti imposti durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria covid (9 marzo-3 giugno 2020).