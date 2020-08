"Non c'è Coviddi", bufera su ragazza italiana al Tg1

"Ragazze, ma vi rendete conto di quello che dite?". E' incredula la cronista del Tg1, inviata in Croazia, a Pag, per documentare l'estate dei giovani italiani all'estero nell'era del Covid, fra discoteche e assembramenti pericolosi. A scatenare la reazione, l'affermazione di una ragazza - con un'amica dietro a farle da supporto - che riprende quello che ormai è un tormentone del web da tempo: "Non ce ne è di Coviddi, non ce n'è più", dice ai microfoni del Tg nazionale. E alla replica della giornalista, ecco arrivare la risposta: "Sì, sì, ci rendiamo molto conto".

Le parole della giovane in trasferta hanno inevitabilmente scatenato l'indagnazione sui social, con gli utenti letteralmente in rivolta contro l'atteggiamento di chi nega l'emergenza: "Forse vi siete dimenticati cosa abbiamo passato", "quelli che vanno in vacanza all'estero, non mettono la mascherina e vengono contagiati... in questi ultimi mesi hanno vissuto nella foresta con Tarzan? Chiedo..", "non ce n’è #coviddi. Eppure oggi ne contiamo 629. Siete pronti al Lockdown parte 2?", "per fortuna la maggior parte di voi non sa cosa significa vivere la pandemia a casa con genitori o parenti medici, l'angoscia di vostra madre che torna a casa dall'ospedale distrutta e con il viso segnato. Ma continuate pure a fregarvene e uscire senza mascherina", "non andrà tutto bene, mi sembra ovvio", sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi online.