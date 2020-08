Viviana Parisi: scavi vicino al traliccio, svuotato abbeveratoio

Fotogramma

Si scava ancora attorno alla zona in cui si trova il traliccio a pochi metri dal luogo del ritrovamento di Viviana Parisi, la detto 43 anni scomparsa il 3 agosto con il figlio Di 4 anni di cui si sono perse le tracce. Questa mattina Polizia scientifica e vigili del fuoco sono tornati in zona per eseguire degli scavi. Secondo quanto si apprende gli inquirenti stanno cercando tracce di Gioele proprio Nei pressi del traliccio.

I vigili del fuoco stanno anche svuotando un abbeveratoio per animali nei pressi del traliccio. Per lo svuotamento viene usata una pompa a immersione. Ma fino a questo momento non è stato trovato nulla. Le ricerche proseguono a ritmo serrato anche con le unità cinofile.

Secondo l’ultima ipotesi investigativa, come anticipato ieri dall’Adnkronos, si indaga su una possibile aggressione del bambino e della donna da parte di uno o due molossoidi, forse Rottweiler, che sarebbero stati visti nella zona. Dall'autopsia è emerso che sulla gamba della donna c'erano dei morsi di animale, ma per sapere di che tipo di animale si tratta bisogna attendere il risultato delle analisi dei medici legali. Le ipotesi sono diverse.

"Forse Viviana dopo avere scavalcato il guardrail è stata sorpresa dai cani che avrebbero aggredito il bambino, che gridava per la paura - spiega un investigatore - la donna ha provato a difendere il figlio ed è stata azzannata a una gamba. Chissà". Ma sono solo ipotesi al vaglio degli inquirenti. Cosa è accaduto dopo è ancora un giallo.