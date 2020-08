Catania, fiamme sul monte Gorna: evacuate abitazioni

Un incendio è in corso sul Monte Gorna, contrada Ronzini e via delle Acacie, a Trecastagni, nel catanese. Tre squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando sul posto, dal Distaccamento di Acireale, da quello ‘Nord’ e da quello dei VVF volontari di Linguaglossa. Sul posto anche due squadre della Forestale, oltre a carabinieri e 118. Sono state minacciate abitazioni e sono in corso evacuazioni a scopo precauzionale.