Latitante tedesco condannato per razzismo e xenofobia arrestato in Trentino

E' stato rintracciato a Rovereto, in provincia di Trento, Peter Andreas Gaßner, 32enne destinatario di mandato d'arresto europeo da parte della Germania poiché condannato per comportamenti razzisti e xenofobi, nonché per aver utilizzato simboli di organizzazioni incostituzionali di matrice nazista. Questa mattina, intorno alle 10.30, i carabinieri del Ros insieme ai militari della Compagnia di Rovereto lo hanno trovato a Trambileno, vicino Rovereto, dove viveva con la fidanzata utilizzando l’alias Markus Meier. All'arrivo dei carabinieri si è nascosto in un armadio mentre i suoi familiari, che lo avevano raggiunto per festeggiare insieme il Ferragosto, hanno cercato di distrarli.

Nell’abitazione è anche stata trovata e sequestrata una serra di marijuana. L'uomo era oggetto di attenzione del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia poiché alle autorità tedesche, che lo stavano ricercando anche perché testimone di una violenza carnale ai danni di una ragazza in Germania, si era reso irreperibile venendo ricercato in tutta Europa da diversi mesi, sapendo di essere indagato dalle autorità tedesche per reati di matrice nazista.

Il suo rintraccio nel piccolo comune trentino, nelle montagne vicine a Rovereto, è stato possibile grazie a una stretta collaborazione tra il Ros, personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento e la Polizia dell’Lka di Monaco di Baviera: l’appartamento era stato infatti preso in affitto a nome della madre del ragazzo che usciva molto raramente di casa, facendosi chiamare Peter e veniva accudito da suoi connazionali che si preoccupavano anche di portargli a casa il cibo. L’arrestato sarà portato nella Casa Circondariale di Trento a disposizione della Corte d’Appello che ne curerà la successiva estradizione in Germania.