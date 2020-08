Più posti in terapia intensiva, in Liguria pronto piano anti-covid per l'autunno

(Fotogramma)

"C’è chi critica e strumentalizza e poi c’è chi lavora. Oggi abbiamo presentato il piano anti-covid per essere pronti ad affrontare al meglio l’arrivo dell’autunno. Sono già pronti 355 posti tra terapia intensiva e subintensiva in tutta la Liguria. In più potenzieremo il sistema di sorveglianza territoriale, introdurremo gli infermieri di comunità e per i Gsat raggiungeremo la quota di uno ogni 50mila abitanti, a cui si aggiungeranno 77 nuovi operatori per le scuole". Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito al piano sanitario legato al covid presentato oggi in vista dell'autunno in Liguria.

"Quando vi chiediamo di essere prudenti - prosegue Toti - di seguire le regole ma di non avere paura lo diciamo con la consapevolezza di aver messo a punto un piano che ci consentirà di affrontare eventuali ritorni di fiamma del virus e con la tranquillità di avere ospedali che hanno saputo garantire ai liguri tutte le cure di cui avevano bisogno durante l’emergenza e che sono pronti a rimettersi a regime se ce ne fosse bisogno. Alle critiche sterili noi preferiremo sempre i fatti: chi di parole chi di parola, avanti Liguria".