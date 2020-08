Venezia, scontro tra vaporetto e barchino, 4 feriti

(Fotogramma)

Quattro feriti nello scontro tra un vaporetto dell'Actv e un barchino, nei pressi dell'Arsenale a Venezia. A causa dell'urto, di cui non è ancora chiara la dinamica, le quattro persone sulla piccola imbarcazione sono finite in acqua e subito soccorse dallo stesso personale del vaporetto. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Mestre, due di loro sono in condizioni serie.